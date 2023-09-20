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تبدأ اليوم.. اعرف مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية بالعبور

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:00 ص
تبدأ اليوم.. اعرف مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية بالعبور جامعة بنها الأهلية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بمحافظة القليوبية عن بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد (الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية)، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وذلك فى إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعى 2023 - 2024م.

وأوضحت الجامعة، فى بيان لها، أن الكشف الطبى يتم بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي.

وتابعت جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه تم توفير قاعات مكيفة للانتظار، مشيرة إلى أن الكشف يتم وفقا للمواعيد التالية:

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال- 20/09/2023.

- كلية علوم الحاسب- 21/09/2023

- كلية طب الأسنان- 24/09/2023

- كلية الهندسة- 25/09/2023

- كلية العلاج الطبيعي- 26/09/2023

- كلية الطب 27/09/2023- 28/09/2023


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