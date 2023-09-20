انهيار عقار خالى من السكان بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة الجمرك وسط الإسكندرية انهيار عقار خالى من السكان دون وقوع إصابات وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقار خالى من السكان فى 12 شارع عبد الوهاب بمنطقة بحرى وسط الإسكندرية ووقوع تلفيات فى سيارة دون وقوع إصابات ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ ووضع حواجز حديدية حول العقار وقطع المرافق عن العقار والعقارات المجاورة.

كما تم اخطار الأجهزة التنفيدية لمتابعة حالة العقارات المجاورة ومدى تأثرها بانهيار العقار وتم إخطار النيابة العامة.