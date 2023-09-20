السيطرة على حريق حوش ملحق بمنزل فى ساقلته بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بحوش بمنزل بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح وتم إخطار الجهات المعنية حول الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من الوحدة المحلية لمجس قروى الجلاية يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحد من انتشاره بالمنطقة المحيطة بالحريق.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة نشوب حريق بناحية قرية الجلاوية بمنزل ملك المواطن س . أ . ا 45 سنة يقيم بذات العنوان وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص و أفلاق النخيل والتبن والغلال ولا توجد خسائر في الأرواح وتم السيطرة عليها بمعرفة نقطة إطفاء الجلاويه وساقلته وسفلاق مع وجود القيادات المحلية تم إخطار الشئون الاجتماعية وإبلاغ الإسعاف وإبلاغ مركز الشرطة وإبلاغ الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة للإجراء شئونها حول الواقعة والتوصل إلى أسباب الحريق وإعداد التقرير اللازم.