السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية بقرية سواقى العرب بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بقرية سواقي العرب التابعة لمركز شربين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بإندلاع حريق في شقة سكنية بقرية عرب السواقي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المنزل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع في وحدة سكنية بالطابق الثالث، ملك المواطن أحمد ر.ع.ح، وذلك بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن التهام محتويات الوحدة بالكامل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات