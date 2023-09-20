اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية بقرية سواقى العرب بالدقهلية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:32 م
السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية بقرية سواقى العرب بالدقهلية حريق - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بقرية سواقي العرب التابعة لمركز شربين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بإندلاع حريق في شقة سكنية بقرية عرب السواقي دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المنزل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
 
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع في وحدة سكنية بالطابق الثالث، ملك المواطن أحمد ر.ع.ح، وذلك بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن التهام محتويات الوحدة بالكامل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 
 
 

إندلاع حريق

نشوب حريق

شقة سكنية

وحدة سكنية

شربين

الحماية المدنية

السيطرة علي حريق

حوادث الدقهلية

مركز شرطة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة