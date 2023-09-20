السعال المزمن.. قاومه بمشروبات صحية دافئة

كتبت مروة محمود الياس

هل تعلم أن العلاجات المنزلية والراحة والمشروبات الطبيعية وتناول الطعام الصحى من أبرز العوامل المساعدة للشفاء السريع من نزلات البرد والأنفلونزا والسعال المزمن، وهى أشهر الأدوار المرضية التى تصيب الأغلبية فى هذا التوقيت من العام، مع تغير الفصول والانتقال إلى الطقس البارد نسبيا تدريجيا.

أوضح تقرير نشر بموقع goodhousekeeping أن المشروبات الدافئة المنزلية السليمة، يمكن أن تخلصك من السعال المزمن الذى يستمر لفترات طويلة خاصة فى الليل، فهذا السعال من المشكلات التى قد تستمر حتى بعد الشفاء من أدوار البرد والصدر، وهنا تظهر أهمية العلاجات المنزلية.

فالمشروبات الدافئة تهدئ من احتقان الحلق، ومن السعال المتكرر الجاف، وذلك لأن أغلب المشروبات الطبيعية والشاى تحتوى على مضادات أكسدة طبيعية.

النعناع

أفضل مشروب طبيعى دافئ يؤثر إيجابيا مع السعال المزمن، لأنه يخدر الحلق تخديرا قليلا، ومضاد للميكروبات والفيروسات ويمكن إضافته للشاى لتزيد فاعليته.

البابونج

من أفضل المشروبات التى تهدئ السعال وجيد جدا لشعورك بالنعاس وراحة الجسم، فضلا عن أنه مضاد التهابات.

الزنجبيل

مشروب مهم لتهدئة الحلق وتخفيف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، فضلا عن أنه مضاد للفيروسات والبكتيريا، ويساعد على تدفئة الجسم جيدا.

الشاى

من أفضل المشروبات التى تحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد على علاج السعال والالتهابات والمشكلات الناتجة عن البرد والأنفلونزا، يهدئ الأمعاء ويساعد على التخلص سريعا من الأعراض المرضية.



