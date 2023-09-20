الخادمة المتهمة بقتل موظف سابق بالعجوزة تمثل الجريمة

كتب أحمد إسماعيل

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة صحبة المتهمة بقتل موظف سابق بالعجوزة لتمثيل الجريمة في حراسة أمنية مشددة.

وأقرت الخادمة المتهمة ب قتل موظف سابق داخل شقته بالعجوزة أمام جهات التحقيق، أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة.

وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع المتهم الثانى الذى قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه، وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")

فيما أقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بمضمون ما جاء بأقوال المتهمة، وأفاد بأنه تحصل منها على المسروقات وإخفائه لديه وقام بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل موظف سابق داخل شقته بمنطقة العجوزة لسرقته، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كانت انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.