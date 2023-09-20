الخادمة المتهمة بقتل موظف سابق بالعجوزة تكشف التفاصيل الكاملة للجريمة

أقرت الخادمة المتهمة بقتل موظف سابق داخل شقته بالعجوزة أمام جهات التحقيق أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة.

وأضافت المتهمة إنها اتفقت مع المتهم الثانى الذى قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه، وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")

فيما أقر المتهم الثانى أمام جهات التحقيق بمضمون ما جاء بأقوال المتهمة وأفاد بأنه تحصل منها على المسروقات وإخفائه لديه وقام بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل موظف سابق داخل شقته بمنطقة العجوزة لسرقته.

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة مقتل موظف سابق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ (18) الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق مقيم بدائرة القسم). بالفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة. تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة، سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وتم ضبط كافة المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.