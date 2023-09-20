البحرية البرازيلية تعلن مصادرة 3.6 طن من الكوكايين

وكالات

قالت البحرية البرازيلية، الثلاثاء، إنها صادرت 3.6 طن من الكوكايين على قارب قبالة ساحل ولاية بيرنامبوكو، شمال شرق البلاد، في أكبر ضبطية بحرية منفردة لمخدرات للبرازيل.

وقالت البحرية في بيان لها، إنها استولت على قارب صغير بمحرك يستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بمحاذاة الساحل وعليه خمسة من أفراد الطاقم متجهين إلى إفريقيا. وتم قطر القارب بسفينة استطلاع إلى ميناء ريسيفي.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أشارت البحرية إلى مصادرة أكثر من 17 طناً من الكوكايين، و4.3 طن من الحشيش، و695 طناً من السجائر، و113.34 طن من الأسماك، و14 طناً من الماريجوانا، و3146 متراً مكعباً من الخشب منذ 2020.