اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعلن تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:46 م
الاتحاد الأوروبى يعلن تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام جوزيب بوريل
أ ش أ

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 أكد الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، إدانة الاتحاد الأوروبى للتصرفات المسيئة إلى مقدسات الآخرين، معلنًا تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، جوزيف بوريل، على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثامنة والسبعين فى نيويورك.


وأطلع الأمين العام، الممثل السامى للاتحاد الأوروبى على مضمون القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء الخارجية حول جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف فى السويد والدانمارك وهولندا، الذى عقد فى يوليو 2023.

 

 


جوزيب بوريل

الاتحاد الأوروبى

الاسلام

منظمة التعاون الإسلامى



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