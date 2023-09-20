ارتفاع الذهب في البورصة العالمية بسبب تثبيت سعر الفائدة الأمريكية

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية قبل قليل إلى مستويات 1945 دولارا للأونصة بنسبة ارتفاع 0.72%، بسبب اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى، معدلات الفائدة كما هى دون تغيير، مع تباطؤ معدلات التضخم، بحسب سكاى نيوز.

وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

واستقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية أجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عام والذي سجله هذا الأسبوع عند 4.415%، ويرجع هذا إلى ثقة الأسواق أن معدلات الفائدة الأمريكية ستستقر عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام حتى منتصف عام 2024 على الأقل وذلك سواء قام الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى أم لا.