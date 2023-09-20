إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه بطعنة نافذه في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتعاون مع ضباط قسم شرطة مركز منية النصر، من إلقاء القبض على المتهم بقتل صديقه بطعنة نافذة في القلب، بسبب خلافات بينهما، في قرية ميت الخولي دائرة المركز

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد صديقه بقرية ميت الخولي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منيه النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى عمر محمد السيد، ويبلغ من العمر 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم في قرية ميت الخولي دائرة المركز، وأصيب بطعنة نافذة في يسار الصدر سددها له زميله ويدعى ف.س.م. ويبلغ 17 عاما، بسبب خلافات بينهما

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم ومثوله أمام جهات التحقيق، فيما تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.