أنشطة ثقافية منتوعة بمواقع فرع ثقاقة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث نظمت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوان تنظيم الأسرة وأثر ذلك فى خفض معدلات الزيادة السكانية ضمن نشاط مكتبة القصاصين حاضر فيها الدكتور محمد ابراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين والتي تحدث في عده نقاط أهمها تنظيم الأسرة يؤدى إلى التربية الصحيحة، وكذا التربية السليمة وهذا يؤدى إلى انخفاض ظاهرة أولاد الشوارع، ذلك بالإدارة الصحية بالقصاصين، إشراف هند محمد مديرة الموقع.

وفي مكتبة السبع ابار الثقافية اقيم نشاط معلومة فى موسوعة الموسيقي العربيه (آلة الناى ) تناولت المعلومة النقاط التالية نبذه عن ٱلة الناى، آلة الناى أصل منشأ الٱلة ومخترع الآلة، أسماء آلة الناى، أنواع آلة الناى، أستخدامات آلة الناى، الشعوب والحضارات التى أستخدمت آلة الناى، أشهر عازفى آلة الناى فى العالم وفى مصر، تنفيذ جميل محمد.

كما نظمت مكتبة حي السلام الثقافية مسابقة فى المعلومات العامة تضمنت مسابقات في الجغرافية، وعواصم الدول، والتاريخ، إشراف على النشاط محسن كمال مدير الموقع.

كما نظم قصر ثقاقة الإسماعيلية ورشة حلى للأطفال ضمن نشاط المواهب بقصر ثقافة الإسماعيلية تدريب سهى حسن ، بالاضافة لمحاضرة بعنوان أئمة الفقه فى الإسلام للشيخ محمد أحمد سليمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف وذلك ضمن نشاط قصر ثقافة الإسماعيلية.