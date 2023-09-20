أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
توزيع منهج اللغة الإنجليزية المطور للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى الجديد.. صور
الصحة تجدد دعوتها بالكشف فى 100 يوم صحة: باق 14 يوما على انتهائها
"الصحة" تكشف طرق الحصول على الاستبيان الخاص بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
وزير الأوقاف: تحية لقواتنا المسلحة لأداء أبطالها المتميز في عمليات الإنقاذ بلبيبا
التموين تبدأ غدا جرد المقررات التموينية بمنافذ البقالين وجمعيتي
وزير التعليم يناقش لائحة النظام والانضباط المدرسى تمهيدا لإصدارها
وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد دعم القطاع الزراعى بالمدينة الباسلة
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