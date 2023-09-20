اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

آخر أيام الصيف وأول الخريف.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس بكل الأنحاء

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:27 ص
آخر أيام الصيف وأول الخريف.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس بكل الأنحاء الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 20 سبتمبر حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.
 
كما تشهد هذه الفترة انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 

  الأربعاء 20 سبتمبر: -

شبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-  الخميس 21 سبتمبر والجمعة 22 سبتمبر: 

شبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- من السبت 23 سبتمبر إلى الإثنين 25 سبتمبر : 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:00 ص

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء وسحب منخفضة تلطف حالة الطقس

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:39 ص

الأرصاد تستأنف اليوم فعاليات الموسم الثقافى بمحاضرات عن تحديات أزمة المناخ

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:00 ص

الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:00 ص

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الغد.. والعظمى بالقاهرة 32

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة