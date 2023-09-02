4 أجهزة كهربائية فى منزلك سبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه اهم المعلومات عن أكثر الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء و هى جهاز التكييف، والمكواة، وسخان المياه الكهربائى، وغلاية المياه، ويمكن خفض استهلاك هذه الأجهزة من الكهرباء إذا اتبعت هذه الإرشادات:

1- سخان المياه: عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لأنه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

2- المكواه : يفضل تجميع الملابس و كيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

3- غلاية المياه" الكاتيل" : من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء، ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.

4- الاعتماد على مكيف الهواء على درجة 25 مع وضع مروحة أمام التكيف لتقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.