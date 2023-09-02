‫الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بدمياط ضمن حياة كريمة

انطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشى صغار المزارعين، فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى محافظة دمياط تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، أن القافلة سوف تجوب قرى مراكز دمياط والزرقا وكفر سعد وفارسكو وكفر البطيخ فى مناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة وكذلك قرى حياة كريمة.

وتقدم القافلة الفحص التناسلى وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجرى أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.

وأشار «فاضل» إلى أنه يشارك فى القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية، والانتاج الحيوانى والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.