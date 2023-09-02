وكالة أنباء الأناضول: تركيا تقترض مليار دولار من البنك الدولى لإعادة الإعمار

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وقعت تركيا والبنك الدولي اتفاقاً للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها لإعادة إعمار المناطق المتظررة من الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نقلاً عن وزارة الخزانة، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا".

ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وتعليقاً على الاتفاق، قال وزير الخزانة التركي محمد شيمشك: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها، في أقرب وقت".

وفى تقرير سابق قالت وكالة بلومبرج إن تكاليف إعادة إعمار المناطق المنكوبة فى تركيا بفعل الزلزال قد تصل إلى 5.5% من الناتج المحلى. وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن الزلازل المدمرة التى شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، مركزه ولاية قهرمان مرعش التركية، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.