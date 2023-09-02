اليوم السابع
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وزارة الداخلية تكشف حقيقة منع مواطنين لشخص من إقامة عزاء لوالدته

السبت، 02 سبتمبر 2023 08:58 م
وزارة الداخلية تكشف حقيقة منع مواطنين لشخص من إقامة عزاء لوالدته ارشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية حقيقة منع مواطنين لشخص من إقامة عزاء لوالدته، حيث تداول مقطع فيديو وتعليق مدعوم بصور لأحد الأشخاص على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام صاحب الصورة بمنعه من إقامة عزاء والدته بمسقط رأسها بمركز شرطة إطسا بالفيوم لوجود خصومة سابقة بينهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/7/2023 توفيت والدة صاحب الحساب وقيامه بالتوجه لمسقط رأسها ودفنها بذات البلدة، ورغب المذكور فى إقامة سرادق عزاء إلا أن أهليته اعترضوا لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين عائلة أخرى، وباستدعاء صاحب الحساب قرر بما جاء بالفحص وأنه استقبل العزاء بمحل إقامته بمدينة الفيوم وتم إزالة أسباب الشكوى.. كما أنه أمكن ضبط (المشكو فى حقه) صاحب الصورة المُشار إليه، وبحوزته "فرد خرطوش". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


منع اقامة عزاء

منع مواطن من اقامة عزاء والدته

الداخلية



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