مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعقد لجنة لاختيار قيادات تعليمية جديدة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، عن انعقاد اللجنة المشكلة لاختيار القيادات التعليمية الجديدة، وذلك برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن الوظائف القيادية المقرر اختيارها اليوم مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة / نشاط، وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

من جانبه، قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن اللجنة المشكلة من المديرية تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

وأوضح أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم.