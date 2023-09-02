اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعقد لجنة لاختيار قيادات تعليمية جديدة

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:32 م
مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعقد لجنة لاختيار قيادات تعليمية جديدة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، عن انعقاد اللجنة المشكلة لاختيار القيادات التعليمية الجديدة، وذلك برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.
 
وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن الوظائف القيادية المقرر اختيارها اليوم مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة / نشاط، وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.
 
من جانبه، قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن اللجنة المشكلة من المديرية تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.
 
وأوضح أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم.
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

التربية والتعليم

اختيار وظائف قيادية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة