اليوم السابع
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غلق 9 مقاهى شهيرة تعدت على الطريق العام بالهرم ومصادرة 2000 حالة إشغال

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:41 م
غلق 9 مقاهى شهيرة تعدت على الطريق العام بالهرم ومصادرة 2000 حالة إشغال غلق مقاهى شهيرة متعدية على الطريق العام بالهرم
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملات لمواجهة التعديات على الطريق العام للمقاهي والكافيهات الكائنة بشارع الأربعين بحي الهرم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة لما تسببه من إعاقة لحركة المارة والمركبات بوضع الكراسي والترابيزات بالطريق العام وإدارتها بدون ترخيص وما تسببه من إزعاج مستمر لقاطني المنطقة باستخدام مكبرات الصوت. 
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات حي الهرم بشارع الأربعين المتفرع من كعبيش بالتعاون مع شرطة المرافق، والتي أسفرت عن غلق 9 كافيهات ومقاهي شهيرة مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم بإشغال الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إلى جانب رفع أكثر من 2000 حالة إشغال ما بين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي، وتم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات دون أي معوقات مع تمركز لدوريات العمل من أجهزة المحافظة.
 
وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا.
 
وكلف المحافظ بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة.

اشغالات

حملة اشغالات

حي الهرم

الجيزة

مخالفات المقاهي



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