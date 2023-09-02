غرفة القاهرة التجارية: طفرة تنموية واقتصادية كبيرة في مصر تشجع على الاستثمار

كتب - إسلام سعيد

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء حوافز للصناعة يعد دعما حقيقيا للاقتصاد القومي، وأن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة واستثنائية في الفترة الأخيرة علي كافة الاصعدة سواء الاقتصادية أو المجتمعية والعلاقات الخارجية والبنية التحتية الضخمة التي حدثت في مصر المشجعة علي الاستثمار والمشروعات القومية في القطاعات المختلفة.

ووجه رئيس الغرفة التجارية في بيان له اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة علي الجهود في مختلف الاتجاهات والسعي الدائم الي الدعم الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد

وشدد أيمن العشرى، على أن الفترة الحالية تتطلب زيادة التكاتف من الجميع لتحقيق هدف محدد وهو النهوض بمصر وهذا يتحقق بأن كل شخص يقوم بدوره في دعم وزيادة الإنتاجية في ظل المكاسب التي تقدمها الدولة المصرية حاليا واخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء حوافز للقطاع الصناعي وهذا ما يحتم علينا زيادة دورنا لجذب مزيدا من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية.