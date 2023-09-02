اليوم السابع
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ضبط ‏80944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:30 م
ضبط ‏80944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 80944 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 28902 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
وتمكنت القوات من ضبط 108 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات موقف عشوائى و1645 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و8 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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