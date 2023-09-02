ضبط المتهمتين بالتشاجر فى القاهرة بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على أخرى وتهديدها بسلاح أبيض بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو، الذى تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتضمن قيام إحدى السيدات بالتوجه لمنزل سيدة آخرى بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة لمطالبتها برد مبلغ مالى سبق أن تحصلت عليه الأخيرة منها نظير شراء مركبة "توك توك" لها دون وفائها بذلك وقيام الأخيرة بتهديدها بسلاح أبيض "سكين".

وبالفحص تبين قيام صاحبة مقطع الفيديو بتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.