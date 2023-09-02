ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة 3 أشخاص فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى)، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار وباقى المضبوطات بقصد استخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.