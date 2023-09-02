صيانة المسطحات الخضراء استعدادًا لمهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية

الإسماعيلية- السيد فلاح

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية ، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

حيث تم صيانة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار بالشارع التجاري بحي الشيخ زايد.

وعلى جانب آخر، تم صيانة الحدائق التي يتم تطويرها، وزراعتها بنجيل جديد بدلًا من المسطحات التالفة؛ للظهور بالشكل الحضاري والجمالي، كما تم استكمال أعمال رفع كفاءة شارع عبد المنعم عمارة.

وتنطلق اليوم السبت، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، حيث يُقام طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" في تمام السادسة مساءً، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، برعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فيما تقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.