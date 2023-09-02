سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت فى مصر يسجل 2210 جنيهات

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب مستهل تداولات اليوم السبت استقرار ملحوظ عند 2210 جنيها للجرام من عيار 21 رغم حدوث ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1940 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.



عيار 18 يسجل 1894 جنيها .



الجنيه الذهب 17680 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية استطاعت أسعار الذهب أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد فرص صعود الذهب خلال الفترة القادمة بالرغم من عدم وضوح المشهد في الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير الوظائف الذي قدم بيانات مختلطة لم تساعد السوق على تحديد اتجاه واضح.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل الذهب أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 1953 دولار للأونصة، ولكنه أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1939 دولار للأونصة أسفل المستوى المحوري 1950 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

فرص الذهب في الصعود تحسنت بشكل كبير ولكنه تظل الأفضلية للاتجاه الهابط، خاصة أن الأسبوع المقبل قد يشهد تداولات هادئة بسبب عطلة العديد من الأسواق المالية يوم الاثنين بسبب عيد العمال.

صدر العديد من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي ، كشفت تراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي في عدد من القطاعات الاقتصادية أهمهم قطاع العمالة، حيث تراجع معدل النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني إلى 2.1% من 2.4%، كما تراجعت الوظائف المتاحة في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها عامين ونصف عند 8.83 مليون من القراءة السابقة 9.2 مليون، بينما تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص في أغسطس إلى 177 ألف من 371 ألف.