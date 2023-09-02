رفع 850 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بمراكز أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة مستمرة بصفة يومية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى النظافة وتقديمها بشكل ‏لائقة وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وأشار المحافظ، الى ان الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري ،والقوصية وأبنوب قامت بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع و الميادين بالمدن والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن رفع 850 طن مخلفات خلال حملات النظافة ، ‏كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.