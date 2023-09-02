رئيس جهاز دمياط الجديدة: قريبا الانتهاء من تنفيذ شاطيء ذوى الهمم

دمياط معتز الشربيني

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة ، قرب الانتهاء من تنفيذ شاطيء قادرون (أول شاطيء متكامل الخدمات لذوي الهمم في جمهورية مصر العربية بمدينة دمياط الجديدة وفق التوجيهات الرئاسية).

وأكد المهندس محمد خلف الله لـ "اليوم السابع"، أن هذا الشاطيء يتكون من مباني خدمية، مطعم و كافتريا، حمام سباحة، ملاعب شاطئية، قاعة مناسبات، منطقة العاب، ممرات للوصول للبحر والخدمات، مسجد ، ساحة انتظار خاصة) وذلك تحت مظلة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنح أبنائنا من ذوي الهمم مزيد من الحقوق والمكتسبات ودمجهم في شريان الحياه المصريه تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.