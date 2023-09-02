اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 05:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس "النواب الليبى" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة فى البلاد

السبت، 02 سبتمبر 2023 05:06 م
رئيس "النواب الليبى" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة فى البلاد عقيلة صالح
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح اليوم/ السبت/ ضرورة تشكيل حكومة موحدة فى البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقائه بمدينة القبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبدالله باثيلى، لبحث مُستجدات الأوضاع السياسية فى ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6".


من جانبه، أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابى تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.

 

 


عقيلة صالح

ليبيا

الأمم المتحدة

الانتخابات الرئاسية



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