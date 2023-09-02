حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة "الهيروين والحشيش"، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل لاتهامها بترويج عقاقير مخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبسها، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط ربة منزل لاتهامها بالترويج لعقاقير مخدرة "هيروين وحشيش".

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، قيام ربة منزل، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "ر ف ا"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمه دائرة المركز، وبحوزتها ما يزيد عن كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش".