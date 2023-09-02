حبس المتهمين بتقييد طالب في عمود وتصويره بالوايلي 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس طالبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقيد طالب بأحد أعمدة الإنارة في منطقة الوايلى وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول الواقعة، وتفريغ الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة وإعداد تقرير به لاستكمال التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.