جمارك مطار القاهرة تحرر 22 محضرا لمضبوطات متنوعة

كتب محمود عبد الغني

نجحت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى في تحرير 22 محضر ضبط جمركي في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة عشر محضر ضبط بمبني الركاب رقم (٣) عبارة عن احد عشر محضر ضبط جمركي "مخدرات متنوعة" ومحضر ضبط "اسلحة بيضاء" و محضر ضبط "نقد مصري" و محضر ضبط "أدوية محظورة" و محضر ضبط "تليفونات محمولة" و محضر ضبط "مستلزمات طب الأسنان".

كما تم تحرير ثلاثة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (٢) منهم محضري ضبط "شرائط لعقاقير مخدرة" و محضر ضبط "مسامير طبية". وفي مبني الركاب رقم (١) تم تحرير محضري ضبط احدهما "نقد مصري في صالة السفر".

يأتي ذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية.