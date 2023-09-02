اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تنظيم 6 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر سبتمبر بالإسكندرية

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:50 ص
تنظيم 6 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر سبتمبر بالإسكندرية قافلة طبية - أرشيفة
‎الإسكندرية ــ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 
‎وفى هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة ، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الجارى وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومى (3.4 سبتمبر) قافلة طبية بوحدة صحية بنجر 14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.
 
وتقام أيضًا يومى (5.6 سبتمبر) قافلة طبية بمدرسة بنجر 15 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومى (12.13 سبتمبر) قافلة طبية بوحدة صحية الوفاء بنطاق حى العامرية، وتقام يومى (17.18 سبتمبر) قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق حى العجمى، ويومى (19.20 سبتمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحرى الكيلو 21 بنطاق حى العجمى، أما يومى (24.25 سبتمبر) قافلة بوحدة صحية النهضة بنطاق حى برج العرب.
 

الاسكندرية

قوافل طبية

صحة الاسكندرية

احياء الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة