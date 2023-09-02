تحرير أكثر من 150 محضراً لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجارى بالسوق السويفى.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعى لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 أغسطس الماضى حتى أول سبتمبر الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تضمن التقرير الذى عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ، الإشارة إلى تفقد معرض أهلا مدارس بمدينة بنى سويف، ضمن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزى المدرسى بجودة عالية وأسعار مناسبة، وجار الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية فى توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

فى حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 49 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 21 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرًا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 4 محاضر للتصرف فى 48 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، فى حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى تكافل وكرامة والضمان، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

فى حين أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط إحدى السيارات النقل محملة بسلع تموينية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على 90 لفة سكر تموينى بإجمالى كمية قدرها 1.8طن سكر، و70 كرتونة زيت طعام تموينى بإجمالى 840 زجاجة، و15 كرتونة زيت طعام مجهولة المصدر بإجمالى كمية قدرها 180 عبوة زيت طعام وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة لدى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير محضر لأحد المسئولين عن مصنع فى مجال تصنيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على 5 أطنان سماد من إنتاج المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن محلات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع، حيث تم ضبط 10 أجولة دقيق، ونصف طن أرز مجهول المصدر، و100 كرتونة منظفات، ومحضر للمسئولين عن مخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدى، حيث تم ضبط 2 جوال زنة الجوال 50 كجم، و37 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتم ضبط 508 قاروصة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن منشآت تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجارى أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وتم تحرير 4 محاضر للعاملين فى مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و14محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية و22 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، كما تم تحرير محضر لأحد محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم ضبط 20كجم زبدة و20 لفة جلاش منتهية الصلاحية، بجانب سحب 4 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

وفى مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق فى مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم إرسال الإخطارات الشهرية فى المواعيد القانونية، ومحضرين ضد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 850 لتر مواد بترولية.