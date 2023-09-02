وأفاد بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية المغربية الجمعة بأن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الروسي سيرجى لافروف، تبادلا اليوم رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا طموح البلدين للحفاظ على تنسيق فعال في مجال السياسة الخارجية بما يخدم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.