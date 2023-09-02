المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لبائع مشروبات لحيازته قطعتين حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي، بمعاقبة المتهم " أ.ع.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه عن التهمة الاولي والحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23212 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه نفاذا لاذن النيابة ،تمكن ضباط القسم من ضبط المتهم" أ.ع.م" بائع مشروبات ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 2 قطعة حشيش وسلاح أبيض سكين، ومبلغ مالي ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع السلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته وتجزئه المخدر المضبوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعتين المضبوطين بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت علي ميزان المعمل 142.46 جراما ، وان السلاح الأبيض ملوث ملوث بجوهر الحشيش ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.