المجلس التصديري الصناعات الطبية: 21 شركة مصرية تشارك بمعرض Health expo

كتب - إسلام سعيد

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية المشاركة المصرية فى المعرض الدولى Health expo Iraq المقرر إقامته فى بغداد خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2023 بالتعاون مع شركة أكسبو كونسلتنت العالمية فى إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التى تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية. وكشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية الدوائية عن مشاركة 21 شركة من كبرى شركات الأدوية المستلزمات الطبيه وكبرى المستشفيات بمصر فى معرض " هيلث اكسبو عراق" من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقى وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك خاصة فى ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية. وأعلن ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات القطاع فى النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشاد الدكتور ماجد جورج بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الإعفاءات الضريبة للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أنها خطوة تدعم الصناعات والاستثمارات الجديدة وهو ما ينعكس في النهاية على صادرات القطاعات المختلفة.

وأشار ماجد جورج إلي أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.