"القومى للسكان" ينظم لقاءات تثقيفية للتوعية بالقضية السكانية فى بنى سويف

واصل المجلس القومى للسكان ببنى سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم، عقد اللقاءات التوعوية، ضمن الفعاليات التى ينفذها المجلس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لرفع الوعى بالقضية السكانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام، الصحة، الأوقاف، الكنيسة، الصحة، التضامن، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الثقافة، العمل، الأمومة والطفولة، والوحدات المحلية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم عقد لقاء تثقيفى بمركز شباب مركز الواسطى، لعدد 130 رائدة ريفية ومسؤولى المشاركة المجتمعية، لتدريبهم وإكسابهم مهارات التواصل الفعال فى كيفية توصيل الرسالة الاعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية وذلك من خلال امدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والاعلامية، وذلك بحضور نجلاء الصاوى مدير المجلس القومى للسكان ببنى سويف، حمادة راضى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، شريف ياسين نائب رئيس المدينة.

من جهتها أشارت مديرة المجلس إلى أن هذه اللقاءات تأنى فى إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هانى غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها، لإجراء تدخلات لضبط الزيادة السكانية وتكثيف الجهود بالقرى الأعلى فى معدلات المواليد، ضمن خطة العمل التى وجه المحافظ بتنفيذها خلال ترأسه الاجتماع الأخير للمجلس الإقليمى للسكان وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة السكرتير العام اللواء حازم عزت، وتحت إشراف المجلس.