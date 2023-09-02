السجن سنتان وتعويض 15 ألف جنيه لرجل وزوجته لإدانتهما بالتزوير في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

حكمت محكمة استئناف الفيوم برئاسة المستشار محمد معبد، وبحضور وكيل النيابة أحمد سعد، على متهم وزوجته بالسجن سنتين، وكفالة 2000جنيهًا، وتعويض مدني مؤقت قدره 15001جنيه، لإدانتهما بتزوير عقد بيع إبتدائي لقطعة أرض تقع على طريق الممشي السياحي وسط مدينة الفيوم

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين م م ربة منزل وزوجها "أ. ن" في القضية رقم 7903 جنح الفيوم لسنة 2023م، بتزوير محرر رسمي "عقد بيع ابتدائي"، وهما ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، وبالاشتراك مع آخر مع آخر مجهول ساعدهما بالبيانات المراد إثباتها، وإنشاء عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض على غرار المحررات الصحيحة، نسباها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة بمدينة الفيوم.

وتضمن قرار إحالة المتهمين، أنهما قلدا بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية واستعملاها على العقد المزور "محل الاتهام".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغًا من ربة منزل تدعى أمل.ن، بتعرضها للنصب من قبل سيدة وزوجها، حيث باعا لها قطعة أرض بعقود مزورة، وتبين إنها مملوكة في الأساس لشخص يدعى ع. ن وهو المالك الأصلي لقطعة الأرض.

وأفادت الضحية، أنها أثناء محاولتها تسجيل قطعه الأرض اكتشفت أن العقد مزور، فأبلغت الشرطة على الفور.