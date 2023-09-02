السجن المشدد 6 سنوات لمتهمة بترويج الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة متهمة بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، أحرزت بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني، بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهمه للمواد المخدرة بدائرة القسم، فأنتقل إلى حيث أيقن تواجدها وبالكشف الفني عليها تبين صدور أحكام جنائية ضدها وقبل أصطحابها لديوان القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها، تبين إحرازها بيدها علبة سجائر بداخلها عدد 35 لفافة بلاستيكية شفافة تحوي كلا منهن جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتها أقرت حيازتها المواد المخدرة.