اعترفات قاتلة طفلة ضرتها بسوهاج: " قتلتها عشان أحرق قلب أمها عليها "

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

قتل ت سيدة طفلة ضرتها في سوهاج انتقاما من والدتها، فتم القبض عليها معترفة بجريمتها بعدما تظاهرت بالحزن على القتيلة لإبعاد الشبهة عن نفسها.

"أيوه قتلتها عشان أحرق قلب أمها عليها"، بهذه الكلمات اعترفت القاتلة بارتكاب جريمتها، مؤكده استدراجها للضحية لمنزلها والإطاحة بها من فوق السلم ثم التعدى عليها حتى الموت".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها "طفلة سن 4" عن المنزل ، وذلك حال قيامها باللهو مع عدد من الأطفال بالقرب من مسكنها واتهمت زوجة زوجها الثانية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم العثور على جثة الطفلة بمنزل (زوجة زوج الشاكية - كائن بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بأنها استغلت دخول الطفلة لمنزلها فقامت بدفعها من أعلى السلم مما أدى إلى سقوطها وإحداث إصابتها فقامت بالتعدى عليها مما تسبب فى وفاتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.