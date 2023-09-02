إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الخلافية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب خلافات الجوار، نتج عن الحادث إصابة 5 من الطرفين وتم نقل 2 للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الخلافية دائرة مركز جرجا ووجود مصابين، وعقب الإنتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين "ع .م" 51 سنة مصابا بجرح قطعى بالبطن من الناحية اليمنى، وإصابة نجله "م . ع" 28 سنة عامل مصابا بجرح بفروة الرأس وجرح بالفخذ الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى، وطرف ثان "ح . ج" 31 سنة بسحجات بالظهر، وإصابة "ع . ج" 36 سنة عامل مصابا بسحجات بالذراع الأيسر، و"ن . ج" 33 سنة عامل بجرح فى فروة الرأس وسحجات بالساق اليسرى.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى سلاح أبيض مطواة وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات بسبب خلافات الجوار، وكلفت الأجهزة المعنية بالتحرى في الواقعة وتحرير محضر برقم 5886 جنح مركز جرجا لسنة 2023.