وفود سياحية من إنجلترا وألمانيا تزور تل العمارنة وبنى حسن وتونا الجبل بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة استقبلت وفودا سياحية من دولتى إنجلترا وألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث تزور الوفود منطقة آثار تل العمارنة، وبنى حسن، و تونا الجبل ، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وجه المحافظ إدارة السياحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية المختلفة التى تضمها أرض عروس الصعيد من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكداً أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أن منطقة تل العمارنة على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس وتضم مجموعة من أقدم الآثار التى ترصد مراحل عبادة التوحيد التى دعا إليها الملك أمنحوتب الرابع "إخناتون" حيث اتخذها عاصمة للدولة حينذاك، كما تقع منطقة بنى حسن جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كم وتضم عددا من المقابر الأثرية من عصر الدولتين القديمة والوسطى، وعلى بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا تقع منطقة تونا الجبل، حيث يوجد بها المدينة الجنائزية لمنطقة هيروموبليس وهى عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا.