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وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة لاستقبال ضيوف مؤتمر البنك الأسيوى.. صور

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:25 ص
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة لاستقبال ضيوف مؤتمر البنك الأسيوى.. صور وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة تفقدية في مطار القاهرة الدولي لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك المركزي الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB لعام 2023، والذي تنظمه وزارة المالية بحضور رئيس الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الوزير فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات الجمركية والضريبية لأغراض استضافة الاجتماعات المذكورة والتي ستكون في مدينة شرم الشيخ.

رافق وزير المالية خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، نائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وكان في استقبالهم كلا من مجدي إسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة واللذان قاما بشرح خطوات توسعة صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 قبل تفعيلها للدخول في منظومة العمل وتيسير تدفق حركة الركاب القادمين وانهاء الإجراءات الجمركية لهم في سهولة ويسر وسلامة في الاداء لتلافي التكدس والازدحام بين الركاب.
 
 وأثني وزير المالية علي ماتم من أعمال وطلب تعديل بعضها بعد الملاحظات التي أبداها رئيس الإدارة المركزية للجمارك طالبا تنفيذها قبل الانتهاء من تلك الأعمال، بعدها غادر الوزير ونائبه مطار القاهرة متجها الغي شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لنفس فعاليات اجتماعات البنك الأسيوي.
 
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (1)
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (1)

وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (2)
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (2)

وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (3)
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (3)

وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (4)
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (4)

وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (5)
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (5)

وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (6)
وزير المالية يتفقد استعداد مطار القاهرة (6)
 
 
 

وزير المالية

مطار القاهرة

مؤتمر البنك الأسيوي

جمارك مطار القاهرة

الإجراءات الجمركية



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