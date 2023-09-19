ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلى بمراكز شباب دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب دسوق، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب شباس الشهداء بمشاركة عضوات نادي الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.