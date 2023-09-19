نيويورك تايمز: الدين العام الأمريكى يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الدين العام الأمريكي تجاوز 33 تريليون دولار، وذلك لأول مرة أمس الاثنين، مما يقدم تذكيرا بالمسار المالى المهتز للبلاد فى الوقت الذى تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق حكومة هذا الشهر فى ظل معركة أخرى على الإنفاق الفيدرالي.

ورصدت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الرقم فى تقريرها اليومى الذى يتناول تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد. ويأتى هذا فى الوقت الذى يبدو فيه أن الكونجرس يتداعى فى محاولاته لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائى المقرر بنهاية هذا الشهر، وما لم يستطع الكونجرس تمرير نحو 12 من قوانين المخصصات أو يوافق على مد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فإن الولايات المتحدة ستواجه أول إغلاق حكومي منذ عام 2019.

وخلال مطلع الأسبوع الجارى، بحث الجمهوريون فى مجلس النواب مقترح قصير الأجل من شإنه أن يقلص الإنفاق لأغلب الوكالات الفيدرالية، وإحياء مبادرات إدارة ترامب الحدودية الصارمة، وذلك لمد الإنفاق حتى نهاية أكتوبر. لكن لا يوجد توقعات كبيرة بأن تكسر الخطة الجمود فى الكابيتول مع انقسام الجمهوريين حول مطالبهم، كما أنه من غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية من هذا القبيل.

وتزايد النقاش حول الدين هذا العام، تخلله مد المواجهة حول رفع سقف الديون.

وانتهت المعرك باتفاق بين الحزبين لتعليق سقف الديون لعامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، بتجميد بعض التمويل الذى كان من المتوقع أن يزداد العام القادم، ثم فرض قيود على نمو الإنفاق بحد 1% فى 2025. إلا أن الدين الأمريكي فى طريقه للوصول إلى 52 تريليون دولار بنهاية العقد، حتى بعد الأخذ فى الحسبان تخفيضات الإنفاق التي تم تمريرها مؤخرا، مع تزايد الفائدة على الدين وزيادة تكلفة شبكة الضمان الاجتماعى للبلاد.