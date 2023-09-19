نتائج مباريات كرة خماسية وتنس الطاولة ضمن منافسات دورى الأحياء الشعبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أسفرت منافسات خماسى كرة القدم ضمن منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، عن فوز فريق أبو قطفة على العلامية 2/ 1، والهمة على كوم الحجنه 2/ 1، والكوم الطويل على بيلا ب3 أهداف نظيفة، و فوز أبو قطفه على كوم الحجنه ب 3 أهداف مقابل هدف واحد، كما تعادل فريقي العلامية وبيلا بهدف لكل منهما.

كما تخطى فريق الكوم الطويل فريق ابشان بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز أبو قطفة على بيلا، وتعادل العلامية، وابشان بهدف واحد، وفاز الكوم الطويل على الهمة بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز إبشان على بيلا، وسجل الكوم الطويل 3 أهداف فى كوم الحجنة ليرد بهدف واحد .

وتعادل فريق أبو قطفة وابشان بهدف واحد، وكذلك بيلا والهمة، وتعادل كوم الحجنة، والعلامية بهدفين لكل منهما، وفاز الكوم الطويل على أبو قطفة ب3 أهداف مقابل هدفين، والهمة على إبشان بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيلا وكوم الحجنة بهدفين لكل منهما، وفوز أبو قطفه على الهمة بهدفين مقابل هدف، وسجل الكوم الطويل 3 أهداف فى مرمى العلاميه دون رد وتعادل فريقي ابشان و كوم الجنه 2/2.

ليصبح فريق "الكوم الطويل" هو ممثل بيلا فى نهائى الدوري بكفر الشيخ، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية، و 62 لاعب ولاعبة فى لعبة تنس الطاوله، وتستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية، والملاعب المفتوحة، منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، بإشراف إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

أقيمت المباريات بين فرق إدارة شباب بيلا ضمن فاعليات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، من تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية ومتابعة فريق عمل إدارة شباب بيلا.