مواطن من الوادى الجديد للرئيس السيسى: بنحبك يا ريس واحنا وراك وبندعمك.. فيديو

وأضاف الشامى أنه شارك فى حرب 73 وشهد التضحيات التى بذلها الجيش المصري ويرى أن الرئيس السيسي هو الأجدر بالحفاظ على مقدرات الوطن وما تحقق خلال فترة رئاسته لم يتحقق منذ ثورة يوليو 1952، مؤكداً على أن سياسة الرئيس السيسي أنجزت سدا منيعاً حفظ الوطن من السقوط فى الهاوية شأن البلاد المجاورة وحقق الأمن والاستقرار واسترد مصر من قبضة الخونة وانشاء منظومة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية وحقق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري فى الحياة الكريمة والإستقرار المعيشي مؤكدا على أن مصر هى الأقل تضرراً من تداعيات الأزمات العالمية التى سببت ارتفاعاً فاحشا فى الأسعار على مستوى كافة دول العالم.

قال حسن الشامى موظف بالمعاش من أهالى مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتولى فترة رئاسية ثالثة، وذلك حتى يتسنى له استكمال منجزات مراحل التطوير غير المسبوقة التى تحدث فى كافة قطاعات التنمية، وساهمت فى تحقيق نقلة تاريخية لم يتم تنفيذها على مدار 6 عقود مضت، مؤكداً على أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده من أجل الخروج بالدولة من الكهف المظلم الذى سقطت فيه على أيدى الأنظمة السابقة، وكادت أن تؤدى إلى مصير غير محمود.