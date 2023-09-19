منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تسجيل بريطانيا أعلى معدلات التضخم بين مجموعة الـ7

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أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اقتصاد المملكة المتحدة من المقرر أن يسجل أعلى معدل للتضخم خلال العام الجاري 2023 بين معدلات اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع.



ووفقا لتوقعات جديدة للمنظمة أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، فإن هناك زيادة في متوسط معدل التضخم المتوقع للمملكة المتحدة لعام 2023 مقارنة بتقديراتها للعام السابق 2022.



كما خفض الاقتصاديون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة بشكل طفيف للعام المقبل 2024 وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن نمو الاقتصادات العالمية كان أفضل من المتوقع في بداية العام الجاري، ولكن من المتوقع أن يكون معتدلاً بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي تم إدخالها في العديد من البلدان كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم.



وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها تتوقع أن يبلغ التضخم في المملكة المتحدة 7.2% لعام 2023، مما يزيد من توقعاتها السابقة البالغة 6.9% عن يونيو الماضي، وسيكون هذا هو أسرع معدل عبر مجموعة السبع وثالث أسرع معدل عبر مجموعة العشرين.



وفي العام الماضي، شهدت المملكة المتحدة متوسط تضخم بلغ 9.1% مع ذروته التي بلغت 11.1%.