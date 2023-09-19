مصرع طالب بالصف الثالث الثانوى سقطت به سيارة ملاكى بترعة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز شرطة شبين القناطر بـ محافظة القليوبية ، انقلاب سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع طالب بالصف الثالث الثانوى، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجرى انتشال السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقوط سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز، حيث أسفر الحادث عن مصرع "ع م م"، 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم كفر الشرفا، غرقا بمياه الترعة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم انتشال السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.